Yağlıdere Belediyesi beton santrali kuruyor

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GİRESUN (AA) - Yağlıdere Belediyesince yapılan beton santralinde çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Belediye Başkanı Yaşar İbaş, yaptığı açıklamada, ilçenin Ahallı Mahallesi Kahyalı mevkisine inşa edilen santralin toplam maliyetinin mikserler hariç 3 milyon lira olacağını söyledi.

Santralin tamamlanmasının ardından beton yol çalışmalarına hızla başlayacaklarını dile getiren İbaş, "Allah'ın izniyle Ömerli Mahallesi'nden başlayarak tüm mahallelerimizde vatandaşlarımızı çamura bastırmayacağız. Bu önemli hizmet ilçemize hayırlı olsun." dedi.





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