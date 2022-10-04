29 yılda tamamlanan yığma taş cami, mimarisiyle dikkati çekiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

29 yılda tamamlanan yığma taş cami, mimarisiyle dikkati çekiyor

AA

29 yılda tamamlanan yığma taş cami, mimarisiyle dikkati çekiyor

GİRESUN (AA) - Giresun'da tamamı doğal taş kullanılarak inşa edilen Sarayburnu Camisi, mimari yönüyle beğeni topluyor.

Bulancak ilçesinde temeli 1987'de atılarak imece usulüyle 29 yılda tamamlanan Sarayburnu Camisi, 2 bin 588 metrekare kapalı alana sahip.

Karadeniz Sahil Yolu üzerinde, yoğun ziyaretçi alan camide, geometrik biçimlerde kesilmiş küçük ahşap parçaların büyük bir yüzey oluşturmak üzere birbirleriyle geçmeli olarak birleştirilmesi tekniği kündekari de uygulandı.

Sarayburnu Camisi'nin çeşitli bölümlerindeki hat ve tezhip çalışmaları dikkati çekiyor. Camide yaklaşık 4 bin 500 kişi aynı anda namaz kılabiliyor.

Sarayburnu Camisi ve Külliyatı Yapma ve Yaşatma Derneği Başkanı Yusuf Ziya Sipahi, AA muhabirine, Sarayburnu Camisi'nin Osmanlı ve Selçuklu mimarilerinin harmanlanarak yapıldığını söyledi.

Sarayburnu Camisi'ni diğer camilerden ayıran en büyük özelliğinin taş olması olduğuna dikkati çeken Sipahi, Ordu, Rize, Trabzon ve Samsun gibi çevre illerden bir çok kişinin camiye namaz kılmaya geldiğini kaydetti.

Sipahi, 1987'de İstanbul Şehzadebaşı camisinin ölçülerinden ve mimarisinden hareketle inşaata başladıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şehzadebaşı Camisi'nin 500 yıldır ayakta kalan bir eser olduğuna dikkati çekerek, "Mimar Sinan'ın eseri, bugüne kadar yaşamış ve hiçbir depremde zarar görmemiş. İnşallah Sarayburnu Camisi de onun kadar yaşar diye ümit ediyoruz. Burası 16 metre duvar yüksekliği, 38 metre kubbe yüksekliği, 130 santimetre duvar kalınlığı olan bir mabet."

Caminin suyunu 42 kilometre uzaklıktaki ormanın içerisinden getirdiklerini belirten Sipahi, "İnsan eli değmeyen, yerleşim alanı olmayan yerden suyu getirdik. Bunu devlet, millet, hayırseverler el ele vererek yaptık. Bu su yoğun bir şekilde kullanılıyor, herkes alıyor evine, iş yerine götürüyor." diye konuştu.

Yusuf Ziya Sipahi, Türkiye'deki tarihi eserlere işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yaşamış eski uygarlıkların tarihi eserlerini ülkemizde restore edip tekrar insanlığın hizmetine sunuyoruz. Bunlar tarihi eserlerdir, muhakkak kıymetini bilen çıkıp hiç değilse yapı olarak korur ama bizim esas amacımız ruhunun yaşaması. Biz sadece eser olarak, bina olarak yaşasın demiyoruz, içini de dolduralım, insanlarımız istifade etsin, maksat hasıl olsun."

Sarayburnu Camisi'nde kündekari, ahşap kakma, hat, ebru ve minyatür gibi sanatların yapılacağı alanlar oluşturmayı planladıklarını dile getiren Sipahi, Milli Eğitim Bakanlığı ile bağlantılı kurslar açılmasını istediklerini kaydetti.

Sipahi, ayrıca camiye ait 5 bin kitaplık bir kütüphane oluşturacaklarını sözlerine ekledi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vefat eden eski Giresun milletvekili Ergun Özdemir son yolcuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Vefat eden eski Giresun milletvekili Ergun Özdemir ...
Çöp tesisinin 'kapatma kararı'nın uygulanması için nöbet
YEREL HABERLER Çöp tesisinin 'kapatma kararı'nın uygulanması için ...
Giresun'daki tarihi Taşhan'ın restorasyonunda sona gelindi
YEREL HABERLER Giresun'daki tarihi Taşhan'ın restorasyonunda sona ...
Yağlıdere Belediyesi beton santrali kuruyor
YEREL HABERLER Yağlıdere Belediyesi beton santrali kuruyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.