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Giresun Azerbaycanlılar Derneği'nden Hocavend'de toplu mezar bulunmasıyla ilgili açıklama:

AA

Giresun Azerbaycanlılar Derneği'nden Hocavend'de toplu mezar bulunmasıyla ilgili açıklama:

GİRESUN (AA) - Giresun Azerbaycanlılar Derneği Başkanı Elgün Memmedov, Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan Hocavend ilinin Edilli köyünde 1. Karabağ Savaşı'nda Ermeniler tarafından katledilen Azerbaycanlı askerlere ait toplu mezar tespit edilmesini Ermenistan'ın savaş suçlarının ifşası olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Memmedov, yaptığı yazılı açıklamada, Edilli köyünde bulunan toplu mezarın sayıca ilk olmadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Azerbaycan'a karşı asılsız toprak iddialarında bulunan Ermenistan, ülkemize karşı işlenen savaş suçlarını durdurmak ve önceden gerçekleştirilmiş cinayetlere göre suçluların cezalandırmaları için pratik önlemler almak yerine, ırkçı, etnik ve dinsel gerekçelerle keskin bir nefret politikası uygulayarak, halklar arasında çatışmaya yol açan provokasyonlara izin vererek bölgede güvenliğin ve barışın inşa edilmesi sürecinin önünde bir engel oluşturmaktadır."

Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı insani müdahale politikası uyguladığını belirten Memmedov, "Bu gerçekleri bir kez daha BM, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi ve kurumları ile diğer yetkili uluslararası ve bölgesel örgütlerin dikkatine sunuyor ve Ermenistan tarafından işlenen savaş suçlarının önlenmesini ve sorumlularının yargılanmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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