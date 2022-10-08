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Tabiat zengini Dereli, turizmde ivme kazandı

AA

Tabiat zengini Dereli, turizmde ivme kazandı

GİRESUN (AA) - GÜLTEKİN YETGİN - Giresun'un Dereli ilçesi, turkuaz renkte gölleri, travertenleri ve yaylalarıyla bölge turizminde ön plana çıkıyor.

Kent merkezine 30 kilometre uzaklıkta yer alan, ladin ve köknar ormanlarını barındıran yaylalarıyla doğaseverleri cezbeden Dereli, son yıllarda Mavigöl, Göksu travertenleri ve Kuzalan Şelalesi gibi turizm destinasyonlarıyla ön plana çıktı.

Kuzalan Tabiat Parkı içerisinde Göksu Deresi'nde büyüklü küçüklü dört gölden oluşan Mavigöl, haziran ayından itibaren turkuaz renkte akıyor. Yaz sezonunda Mavigöl'e, ziyaretçiler ilgi gösteriyor. Tabiat parkı içerisinde Taşpınar Deresi'nde yaklaşık 20 metreden Aksu Deresi'ne dökülen Kuzalan Şelalesi de ilgi görüyor.

Mineralli suyun aktığı beyaz taşlar ve turkuaz renkli göletlerden oluşan Göksu travertenleri de bu sezon yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret edildi. Teras şeklinde çok sayıda göletten oluşan travertenlerin yanı sıra geniş ladin ormanları ve çayırlarla kaplı Kümbet ve Kulakkaya yaylaları ile Koçkayası Tabiat Parkı da huzur veren ortamıyla doğaseverlerin uğrak noktası arasında.

20 Ağustos 2020'de meydana gelen selde büyük hasar alan ve devlet eliyle yeniden inşa edilen Dereli, gelecek yıllarda turizmle kalkınmayı hedefliyor.

Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu, AA muhabirine, ilçede yaklaşık 30 yıldır turizmde ön planda olan Kümbet ve Kulakkaya yaylalarına Mavigöl ve Göksu travertenleri gibi turizm destinasyonlarının da eklendiğini söyledi.

Bu sezon Giresun Valiliği'nin girişimleriyle oluşturulan Göksu travertenlerinin ön plana çıktığını aktaran Şenlikoğlu, "Şu ana kadar Göksu travertenleri 100 bine yakın ziyaretçi aldı, her Cumartesi ve Pazar dolup taşıyor." dedi.

Şenlikoğlu, Mavigöl ve Kuzalan Tabiat Parkı'nın da yoğun ziyaretçi aldığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlçemizde bu yaz döneminde özellikle Ramazan Bayramı'ndan bu yana turistlerin ve gurbetçilerin gelmesiyle 500 bin kişinin üzerinde turizm hareketi oluştu. Ordu-Giresun Havalimanı'nın hizmette olması ve Giresun-Dereli kara yolunda yapılan çalışmalar bu turizm hareketinde çok öncü oldu. Eğribel Tüneli ve Giresun-Dereli kara yolunun tamamlanmasıyla bu hareket çok daha katlanacaktır. Sivas, Kayseri, Erzincan ve Adana bölgelerinden gelen ziyaretçi sayısı da ulaşım yatırımlarının tamamlanmasıyla artacaktır."

- "Konaklamalı ağılayacağımız misafir sayısı da artacak"

Turizmin ilçede birinci geçim kapısı olacağını dile getiren Şenlikoğlu, "Yeni yapılan otellerimiz de var, girişimcileri de tebrik ediyoruz. İnşallah bir iki yıl içerisinde açılacak oteller daha var. Böylelikle konaklamalı ağılayacağımız misafir sayısı da artacak, Dereli ve Giresun ekonomisine katkısı olacaktır." diye konuştu.

Şenlikoğlu, ilçenin sonbahar ve kış mevsiminin de ayrı bir güzelliği olduğunu belirterek, bu dönemde de çok sayıda ziyaretçinin ilçeyi ziyaret edeceğini aktardı.

Sel felaketinin ardından devlet eliyle ilçe merkezinin yeniden inşa edildiğini anımsatan Şenlikoğlu, "İlçenin fiziki durumu tamamen değişti. Yeni iş yerlerinin faaliyete geçmesiyle burası cazibe merkezi olacak. Belediye olarak kadın ve genç girişimciler ile turizme yönelik çalışmalar yapmayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.

​​​​​​​Koçkayası Tabiat Parkı'nda faaliyet gösteren otelin müdürü Durmuş Coşkun da mayıs ayından eylül sonuna kadar yüzde 90 doluluk oranıyla çalıştıklarını belirtti.

Kümbet Yaylası'nın Doğu Karadeniz'in bakir kalmış alanlarından biri olduğuna işaret eden Coşkun, "İnsanların keşfetme duygusu daha da arttı. Giresun turizmde son dönemde ivme kazandı. Bunda Mavigöl ve Göksu travertenlerinin de etkisi var, orası yerli ve yabancı turist çeken bir bölge. Kümbet Yaylası insanların durak noktası olmuş durumda. Bu bölgeler turizme çok katkı sağladı." dedi.

Coşkun, yaz turizmini çok iyi geçirdiklerine değinerek, kış turizminde de en iyi seviyelerde ilerleyeceklerini, beklentinin yüksek olduğunu kaydetti.

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