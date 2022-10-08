Espiye'de Aydın Kaşıkçı Camisi ibadete açıldı

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GİRESUN (AA) - Espiye'de Aydın Kaşıkçı Camisi düzenlenen törenle ibadete açıldı.

Espiye L Tipi Kapalı Ve Açık Ceza İnfaz Kurumu bahçesinde hayırsever Aydın Kaşıkçı tarafından yaptırılan caminin açılışına, Espiye Kaymakamı Taner Tengir, Belediye Başkanı Mustafa Karadere, İl Müftüsü Ramazan Topcan, Espiye Müftüsü Osman Gülbe, Giresun Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Soycan katıldı.

Kaymakam Tengir, caminin yapımında emeği geçen hayırsever Kaşıkçı'ya teşekkür ederek, plaket takdim etti.

Cami, müftü Gülbe'nin yaptığı dualar ile ibadete açıldı.



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