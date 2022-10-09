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Üreticiler kurdukları işletmelerde fındığa değer katıyor

AA

GÜLTEKİN YETGİN - Giresun'da fındık üreticileri kurdukları mikro işletmelerle fındığa değer katarken, gelirlerini de artırıyor.

Üreticiler kurdukları işletmelerde fındığa değer katıyor

GİRESUN (AA) - GÜLTEKİN YETGİN - Giresun'da fındık üreticileri kurdukları mikro işletmelerle fındığa değer katarken, gelirlerini de artırıyor.

Son yıllarda sayısı artan fındık kırma, kavurma ve paketleme işletmeleri, köy ve mahallerde faaliyet gösteriyor. Üreticiler işlenerek katma değeri artırılan ürünleri sosyal medya ve internet siteleri aracılığıyla da satarak, daha fazla kazanç sağlıyor.

- "Üretici yüzde 50 daha fazla kazanç sağlayabilir"

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, AA muhabirine, üreticilerin fındıkta gelirini artırabilmek için mikro işletmelere yöneldiğini söyledi.

Bu durumun istihdama da katkı sağladığını ifade eden Karan, "Aileden 3-5 kişi istihdam ediliyor. Burada asıl hedef işletmelerde bölgenin fındığını kırıp, kavurup, mamul haline getirip, satmak. Mikro işletmeler fındığa katkı sağlıyor. Şu anda ilimizde 50'ye yakın mikro işletme mevcut. İlerleyen dönemde sayısı artabilir." dedi.

Mikro işletmelerin büyük kısmının Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından desteklendiğini belirten Karan, üreticilerin böylelikle çok kaynak harcamadan işletme sahibi olabildiğini anlattı.

Karan, bunun güzel bir uygulama olduğunu dile getirerek, ancak işletme açarken bölgenin üretim miktarının da dikkate alınması gerektiğini kaydetti.

Üreticinin kendi fındığını kırıp, sattığında daha fazla gelir elde ettiğini belirten Karan, "Böylelikle işletme karı üreticiye kalmış oluyor. Üretici yüzde 50 daha fazla kazanç sağlayabilir. Bu konuda şirketleşenler, kırma tesisinin yanında satış noktası oluşturanlar var. Bu giderek daha aktif hale gelecektir. Bu işi başarıyla yürüten işletmeler oldukça devamının geleceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

- "Bu işten hem biz kazanç sağlıyoruz hem de üreticiler"

Piraziz ilçesinin Aydere Mahallesi'nde KOSGEB ile Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi'nden destek alarak ablası ile tesis kuran Damla Öztürk, fındık toplarken ürünü değerlendirme fikrinden yola çıkarak 5 yıl önce bu işe başladıklarını söyledi.

İlk zamanlarda elle kırdıkları fındığı kavurarak sosyal medya üzerinden sattıklarını belirten Öztürk, ilerleyen yıllarda devlet desteği ile makine alarak işi büyüttüklerini anlattı.

Öztürk, fındığı naturel, iç ve ezme olarak işleyip, satışını yaptıklarını ifade ederek şöyle dedi:

"Bu işten hem biz kazanç sağlıyoruz hem de üreticiler. Fındık sıfır atık ürün. Bahçeden topluyoruz. Yaşlı dallar kesiliyor, kışın yakacak oluyor. Kırdığımız kabuk da sobada yakılıyor. Fındık hiçbir şekilde çöpe gitmiyor."

Öztürk, kurdukları işletmede iki kadına da istihdamını sağladıklarını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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