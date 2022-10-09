Giresun'da hakkında hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

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GİRESUN (AA) - Giresun'un Espiye ilçesinde hakkında kesinleşmiş 11 yıl 11 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.



Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 11 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Ş'nin (27), yapılan teknik ve fiziki takip sonucu Espiye ilçesine bağlı Karaovacık Yaylası'nda bulunduğu belirlendi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan T.Ş, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.



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