Giresun'da doğa yürüyüşü etkinliği düzenlendi

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GİRESUN (AA) - Giresun'un Espiye ilçesinde doğa yürüyüşü etkinliği gerçekleştirildi.

Giresun Doğa Sporları Kulübü (GİDOSK) ve Espiye Gezginleri organizasyonunda 35 kişinin katıldığı etkinlik Düdül Yaylası'nda düzenlendi.

GİDOSK Kulüp Başkanı Ahmet Kılıç, gazetecilere, yürüyüşün Düdül Yaylası Çayırboğazı obası ile Hambarcuk mevkisi arasında gerçekleştirildiğini belirterek, otçu göçü yürüyüşü geleneğini yaşatmaya devam edeceklerini söyledi.

Etkinliğe katılan Ömer Karakayalı ise Düdül Yaylası'na ilk defa geldiğini kaydederek, yürüyüşü organize edenlere teşekkür etti.



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