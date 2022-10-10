Giresun'da doğa yürüyüşü etkinliği düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun'da doğa yürüyüşü etkinliği düzenlendi

AA

Giresun'da doğa yürüyüşü etkinliği düzenlendi

GİRESUN (AA) - Giresun'un Espiye ilçesinde doğa yürüyüşü etkinliği gerçekleştirildi.

Giresun Doğa Sporları Kulübü (GİDOSK) ve Espiye Gezginleri organizasyonunda 35 kişinin katıldığı etkinlik Düdül Yaylası'nda düzenlendi.

GİDOSK Kulüp Başkanı Ahmet Kılıç, gazetecilere, yürüyüşün Düdül Yaylası Çayırboğazı obası ile Hambarcuk mevkisi arasında gerçekleştirildiğini belirterek, otçu göçü yürüyüşü geleneğini yaşatmaya devam edeceklerini söyledi.

Etkinliğe katılan Ömer Karakayalı ise Düdül Yaylası'na ilk defa geldiğini kaydederek, yürüyüşü organize edenlere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Giresun'un tescilli Şebin cevizinde hasat mesaisi başladı
YEREL HABERLER Giresun'un tescilli Şebin cevizinde hasat mesaisi ...
Giresun'da minare yapmak için kaynakla metal variller birleştirilirken yaşanan patlama kamerada
YEREL HABERLER Giresun'da minare yapmak için kaynakla metal variller ...
Giresunspor maçlarını VAR´sız oynamak istiyor
YEREL HABERLER Giresunspor maçlarını VAR´sız oynamak istiyor
Bitexen Giresunspor'dan ''VAR'' açıklaması:
YEREL HABERLER Bitexen Giresunspor'dan ''VAR'' açıklaması:
Giresun'da hakkında hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Giresun'da hakkında hapis cezası bulunan firari ...
Üreticiler kurdukları işletmelerde fındığa değer katıyor
YEREL HABERLER Üreticiler kurdukları işletmelerde fındığa değer ...
Giresunspor - Beşiktaş maçının ardından
YEREL HABERLER Giresunspor - Beşiktaş maçının ardından
Bitexen Giresunspor-Beşiktaş maçının ardından
YEREL HABERLER Bitexen Giresunspor-Beşiktaş maçının ardından
Bitexen Giresunspor-Beşiktaş maçının ardından
YEREL HABERLER Bitexen Giresunspor-Beşiktaş maçının ardından
Giresunspor - Beşiktaş: 0 - 1
YEREL HABERLER Giresunspor - Beşiktaş: 0 - 1
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Giresunspor - Beşiktaş (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Giresunspor - Beşiktaş (EK FOTOĞRAFLAR)
Giresunspor - Beşiktaş (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Giresunspor - Beşiktaş (EK FOTOĞRAFLAR)
Giresunspor - Beşiktaş (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Giresunspor - Beşiktaş (FOTOĞRAFLAR)
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Espiye'de Aydın Kaşıkçı Camisi ibadete açıldı
YEREL HABERLER Espiye'de Aydın Kaşıkçı Camisi ibadete açıldı
Tabiat zengini Dereli, turizmde ivme kazandı
YEREL HABERLER Tabiat zengini Dereli, turizmde ivme kazandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.