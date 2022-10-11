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Giresun Kalesi yamaçlarındaki yapılar kentsel dönüşüm kapsamında restore edilecek

AA

Giresun Kalesi yamaçlarındaki yapılar kentsel dönüşüm kapsamında restore edilecek

GİRESUN (AA) - Giresun Belediyesince uygulanan Kale Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 12 tescilli yapıda restorasyon çalışmaları yürütülecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Kale Mahallesi'ndeki 3,61 hektarlık bölgenin riskli alan ilan edildiği belirtildi.

Kale Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında kale yamaçlarındaki yapıların restorasyonunun Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından kabul edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu alanda yetkili kurum olan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kentsel dönüşüm projesi çalışması yürütülüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yaklaşık 2,5 yıl önce başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarında hak sahipliği tespiti ve gayrimenkul değerleme, imar planı, kentsel tasarım, matematiksel ve finansal modeli oluşturma ile hak sahipliği ile uzlaşma süreci tamamlandı."

Proje alanı içinde yer alan 12 tescilli esere ait rölöve ve restitüsyon projelerinin hazırlandığı bildirilen açıklamada, biri belediyeye ait yapılardan kentsel dönüşüm adı altında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca ayrılan ödenekler çerçevesinde yapıların restorasyonlarının tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Kale Mahallesi'ndeki kentsel dönüşümde tarihi eserlerin korunacağını vurguladı.

Kentsel dönüşümün eski bir binanın yıkılıp yerine yenisinin yapılması olmadığına işaret eden Şenlikoğlu, şunları kaydetti:

"Tarihi değerler, manevi değerler, yöresel ve milli mimari, sosyal donatı alanları, ulaşım aksları, kısacası çöpüne varıncaya kadar uzun vadeli düşünülerek mahalleye, şehre yeni bir kimlik kazandıracak dönüşüm modelidir. Giresun'un da buna ihtiyacı var. Vatandaşın gönül rızasını alarak, onu mağdur etmeden, onun malının değerine değer katabilecek bir dönüşüm modellemesini şehrimizde hayata geçiriyoruz. Giresun Belediyesi olarak bu tür projelerde kazancımız vatandaşlarımızın memnuniyetidir."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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