Espiye ilçesinde "Hz. Peygamber, Cami ve İrşat" konulu konferansı düzenlendi

GİRESUN (AA) - Giresun'un Espiye Müftülüğü, Mevlid-i Nebi, Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında "Hz. Peygamber, Cami ve İrşat" konulu konferans düzenledi.

Şehit Murat Şahin Anadolu İmam Hatip Lisesi salonunda yapılan etkinlikte, hafta dolayısıyla düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Giresun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Yavuz Selim Göl, burada yaptığı konuşmada, Hazreti Peygamberin sadece belli günlerde değil, her zaman anılması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Onu her daim anlamalı ve hayatımıza da yansıtmalıyız. Peygamber Efendimizi sadece doğum tarihi, katıldığı savaşlar, yaptığı seferlerle tanımak ve tanıtmak olmaz. Onun yaşamını bir bütün olarak öğrenmeli ve kendimize örnek almalıyız. Efendimiz, cahiliye döneminde aklın, vicdanın kabul etmediği adetlerle yürüyen bir toplumu ıslah ederek örnek bir toplum haline dönüştürmüştür. Öyleyse bizler de onun yolundan gitmeli ve onu doğru anlatmalıyız ki sağlam bir toplum, sağlam nesiller yetişsin."

Programa Espiye Müftüsü Osman Gülbe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karakayalı, din görevlileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.





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