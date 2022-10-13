Üniversite öğrencisi Sevgican sahipsiz kedilerin yardımına koşuyor

GİRESUN (AA) - Giresun'un Bulancak ilçesinde yaşayan üniversite öğrencisi Sevgican Güner, sokak sokak gezerek sahipsiz kedileri besliyor, yaralı ve hasta olanların bakım ve tedavisini yaptırıyor.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Radyoloji Bölümü 2. sınıf öğrencisi Güner, ilçenin Sanayi Mahallesi'nde geçen yıl yaralı halde bulduğu kediyi tedavi ettirdikten sonra sahipsiz diğer hayvanlara da yardım etmeye başladı.

22 yaşındaki Güner, AA muhabirine, hafta sonları üniversite eğitimi gördüğü Trabzon'dan Giresun'daki ailesinin yanına geldiğini, bu süreçte gününün büyük kısmını kedilerle geçirdiğini söyledi.

Sokakları gezerken hasta ve yaralı halde bulduğu kedileri, durumuna göre önce veterinere sonra Giresun ve Ordu'daki hayvan hastanelerine götürdüğünü belirten Güner, tedavisi tamamlanan kedileri yaşam alanlarına bıraktığını anlattı.

Güner, kedilerin beslenmesi ve tedavisi için harçlığının yanında hayvanseverlerden aldığı yardımları da kullandığını ifade ederek, "Bana destek olan insanlarla birçok kedinin tedavisini yaptırdım. Çevremdeki insanlar bana 'Onlarla sürekli nasıl ilgileniyorsun?' gibi sorular soruyor." dedi.

Sahipsiz, yardıma muhtaç hayvanları gördükçe bu işe daha fazla bağlandığını kaydeden Güner, "Daha fazlasının hayatına dokunmak istiyorum. Onlar bize Allah'ın emaneti. İnsanlar kapısının önüne bir kap su, bir kap yemek koysa hayat o canlar için daha güzel olabilir." diye konuştu.​​​​​

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