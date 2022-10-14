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Giresun'da yayanın "çarptığı" otomobilin sürücüsü olayı anlattı

AA

Giresun'da yayanın "çarptığı" otomobilin sürücüsü olayı anlattı

GİRESUN (AA) - Giresun'da yolun karşısına geçen yayanın çarptığı otomobilin sürücüsü, yaşadıklarını anlattı.

Levent Erener, AA muhabirine, olayın Cemal Gürsel Caddesi Şeyh Keramettin Camisi mevkisinde dün akşam saatlerinde evine giderken yaşandığını söyledi.

Karşıdan karşıya geçtiğini zannettiği yayaya eliyle "geç" işareti yaptığını belirten Erener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama adamın kafası ne demişse kaputun üstüne yaslandı. Ben de rahatsızlandı zannettim, hani kalbi, sarası var diye. Düşünce, aşağı inince alkollü olduğunu anladım. Zaten polis memurları da beni gönderdiler, kendileri ambulans çağırdılar. Komedi yani Türkiye'nin acı bir komedisi."

Erener, olay karşısında şaşırdığını dile getirerek, "Arabanın içinden korna çaldım da senaryo farklı çıktı. Rahatsızlığı var zannettim de alkol kokusunu alınca anladım neyin ne olduğunu." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyadaki videoları sabah gördüğünü kaydeden Erener, "Şaşırdım. Hani bu kadar küçük bir olayın bu kadar Türkiye çapında yankı bulacağını hiç hesaba katmadım." dedi.

Levent Erener, olaya ilişkin "Unutamayacağım bir komedi." değerlendirmesinde bulundu.

Giresun'da 72 yaşındaki F.D'nin yolun karşısına geçerken duran otomobile çarpıp kendisini yere atması kameraya yansımıştı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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