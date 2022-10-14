Giresun'da 22,5 litre sahte içki ele geçirildi

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GİRESUN (AA) - Giresun'da düzenlenen operasyonda 22,5 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı ve sahte içki yapımı ile satışının önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, il merkezinde 3 adreste arama yaptı.

Aramalarda, ruhsatsız 4 tabanca ve bir tüfek, 137 tabanca fişeği, 91 av tüfeği fişeği, 22,5 litre sahte içki, alkol yapımında kullanılan 40 litre etil alkol ile alkol yapımında kullanılan 121 tatlandırıcı aroma ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli cumhuriyet savcılığınca serbest bırakıldı.





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