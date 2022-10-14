Giresun'da kaçak silah atölyesine operasyon

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GİRESUN (AA) - Giresun'un Keşap ilçesinde kaçak silah üretilen atölyeye düzenlenen operasyonda bir kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sancaklıtepe köyünde İ.A'ya ait ev ve eklentilerinde arama yaptı.

Aramada, 2 silah imalathanesi ile tabanca, 131 tabanca fişeği, 300 mermi çekirdeği, şarjör, 20 çelik namlu kalıbı, 3 namlu parçası, 20 tabanca yayı, şarjör kalıbı, 3 şarjör parçası, 132 tabanca yapımında kullanılan muhtelif malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.A, ifadesinin ardından cumhuriyet savcılığınca serbest bırakıldı.







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