Giresun'da eğitimlerini tamamlayan 229 hafız icazet aldı

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GİRESUN (AA) - Giresun Müftülüğüne bağlı kurslarda Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen 229 öğrenci için hafızlık icazet merasimi düzenlendi.

19 Eylül Spor Salonu'nda organize eden tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İstanbul Eyüp Sultan Camisi İmam Hatibi Erhan Mete'nin Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından genç hafızlar tekbirler eşliğinde tören alanına geldi.

Vali Enver Ünlü, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifa diledi.

Hafızlık kültürünün Giresun'da çok güçlü bir şekilde yaşatıldığını belirten Ünlü, "Çok önemli alimleri, insanları, tasavvuf büyüklerini çıkarmış bir şehrin evlatlarıyız. Bu manada hafızlık kursuna gönderme geleneğini de çok güçlü şekilde hep birlikte müşahede ediyoruz. Bugün burada, 229 hafız yetiştirmenin mutluğu içerisindeyiz. Hafızlarımızı, hocalarını ve ailelerini tebrik ediyorum." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi ise hafızlığın herkese nasip olmayacağını vurgulayarak, hafızlığını tamamlayan öğrencilerin her türlü tebrik ve takdiri hak ettiğini aktardı.

En hayırlı merasimin Kur'an için yapılan merasim olduğunun altını çizen Kondi, şunları kaydetti:

"En hayırlı meclis, içinde Kur'an'ın konuşulduğu, okutulduğu meclistir. En hayırlı mekan, Kur'an'ın okutulduğu mekandır. En hayırlı sadaka, Kur'an-ı Kerim hizmetine yapılan sadakalardır. O sebeple, şu anda burada en hayırlı insanlar topluluğuyla beraber olduğumuzun, adeta meleklerin kanatları altında olduğumuzun idraki içerisinde olmamız gerekiyor. Ülkemizin dört bir köşesinde Kur'an'ın sesi, nefesi yankılanıyor. Yavrularımızla ne kadar şükretse azdır."

AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, kendisinin de bir hafız olduğunu ifade ederek, "Hafızlığın kıymeti, değeri hiçbir şeyle ölçülmez. Giresun'da 229 hafızın yetişmesine destek olan ailelerine ve Giresun halkına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Törende daha sonra hafızlığını tamamlayan öğrencilere protokol üyelerince icazet belgeleri ve çeşitli hediyeler verildi.

Programa, Giresun Belediye Başkan Yardımcısı Osman Öden, İl Müftüsü Ramazan Topcan, Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere, ilçe müftüleri, din görevlileri ile hafızların aileleri de katıldı.

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