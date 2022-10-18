Giresun Belediyesi aşevi kuruyor

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GİRESUN (AA) - Giresun Belediyesince sıcak yemek ihtiyacını karşılamada güçlük çeken vatandaşların sofralarına destek olmak amacıyla aşevi kurulacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'nun öncülüğünde sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilecek aşevi, ihtiyaç sahibi hanelere sıcak yemek desteği sağlayacak.

Yaklaşık 4 ay önce çalışmaları başlayan ve maliyeti 1 milyon lira olan aşevinin, bir hafta içerisinde faaliyete geçmesi bekleniyor. Gemilerçekeği Mahallesi'nde 250 metrekare alana inşa edilen aşevinde toplam 12 personel haftada 5 gün hizmet verecek.

Günlük 2 öğün ve 3 çeşit olmak üzere hijyen kurallarına uygun, profesyonel aşçı ve uzman gıda mühendisleri tarafından hazırlanacak yemekler, belediye ekipleri tarafından sefer tasları ile ilk etapta yaklaşık bin ihtiyaç sahibi haneye ulaştırılacak.

Aşevinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, insana dokunan çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, "Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ediyoruz. Bu bağlamda aşevi projemizi hayata geçirdik. Belediyemiz Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı kurduğumuz aşevimizde maddi durumu yerinde olmayan hemşehrilerimize hizmet vereceğiz. Şehrimizde dayanışmanın ve paylaşmanın tadı buradan yayılacak." ifadelerini kullandı.



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