Giresun Valisi Ünlü, muhtarlarla bir araya geldi

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GİRESUN (AA) - Giresun Valisi Enver Ünlü, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla merkez mahalle ve köylerin muhtarlarıyla bir araya geldi.

Valilik önünde gerçekleştirilen programda, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program Valilik Toplantı Salonu'nda devam etti.

Vali Ünlü, burada yaptığı konuşmada, muhtarların devletin gözü, kulağı ve vatandaşa uzanan şefkat eli olduğunu söyledi.

Seçilerek göreve gelen muhtarların demokrasinin temel taşı olduğunu belirten Ünlü, bugünü muhtarlara armağan eden Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a teşekkür etti.

Konuşmasında muhtarlara seslenen Ünlü, "Milletimizin tercihine, teveccühüne, itimadına mazhar olmak gerçekten rütbelerin en büyüğüdür. Dolayısıyla halkımızın tercihi ve seçimiyle iş başına gelmiş siz değerli muhtarlarımız, son derece önemli bir makamda bulunmaktasınız. Milletimizin iradesinin tecelli etmesi ve demokrasimizin gelişmesi için her konuda muhtarlarımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.

Programda, en yaşlı muhtar sıfatıyla Merkez Osmaniye Mahallesi Muhtarı Temel Akın da bir konuşma yaptı.



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