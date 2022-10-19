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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Görele'de "Sosyal Market Giyim Mağazası" açıldı

AA

Görele'de "Sosyal Market Giyim Mağazası" açıldı

GİRESUN (AA) - Görele Kaymakamı Cem Afşin Akbay öncülüğünde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından ihtiyaç sahiplerine yönelik "Sosyal Market Giyim Mağazası" açıldı.

Görele Kaymakamlığı SYDV içerisinde açılan market aracılığıyla ihtiyaç sahiplerinin tüm kıyafetleri ücretsiz karşılanıyor. Vakfa kayıtlı ihtiyaç sahipleri burada gereksinimleri kadar eşyalar alıyor.

Vakıf Müdürü Aydın Yaman, ihtiyaç sahiplerinin istediği giysiyi ücretsiz olarak marketten alabileceğini söyledi.

Vatandaş odaklı, sosyal amaçlı olarak çalıştıklarını belirten Yaman, şöyle konuştu:

"Görele Kaymakamı Cem Afşin Akbay öncülüğünde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik Sosyal Market Giyim mağazamızı ilçemize kazandırdık. Tamamen vatandaş odaklı, sosyal amaçlı olarak çalışmaya devam ediyoruz. İlçemiz ve köylerinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerimize yönelik 2022 yılı içerisinde 200 haneye kıyafet yardımında bulunduk. Vakıf aracılığıyla getirdiğimiz sıfır, hiç giyilmemiş eşyalarla mağazamızı doldurmaya, böylelikle ihtiyaç sahiplerinin istediği ürünü bedenine göre bulmalarını sağlıyoruz. Emeği geçen başta Kaymakamımız olmak üzere vakıfımıza destek veren herkese teşekkür ediyorum."​​​​​​​


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