Espiye'de 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi

GİRESUN (AA) - Espiye ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Espiye Hükümet Konağı bahçesinde organize edilen törende, Espiye Muhtarlar Derneği Başkan Yardımcısı ve Adabük Mahallesi Muhtarı Mustafa Metin, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Direkbükü Köyü Muhtarı Şakir Kır, burada yaptığı konuşmada, ülkede yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden muhtarlık müessesesinin 1829 yılından bu yana faaliyetlerim sürdürdüğünü söyledi.

Muhtarların, bir yandan köy ve mahalle sakinlerinin devlet kuramlarıyla ilişkilerinde aracı rol oynarken, diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel gereksinimlerinden biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirdiğini belirten Kır, "Bu kapsamda her yılın 19 Ekim günü Muhtarlar Günü olarak kutlanmaktadır. Tüm muhtarlarımızın bu özel gününü kutlar, görevlerinde başarılar diler, ahirete göç edenlere Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Törene, Espiye Kaymakamı Taner Tengir, Espiye Belediye Başkan Vekili Mustafa Çelik, Emniyet Müdürü Özer Barış Tosun, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Barış Doğan, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile muhtarlar katıldı.

Öte yandan, Espiye Kaymakamlığı ve Espiye Belediyesinin katkılarıyla muhtarlara öğle yemeği ikram edildi.





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