Görele'de kitap fuarı düzenlendi

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GİRESUN (AA) - Görele Belediyesince düzenlenen kitap fuarında Göreleli ve Giresunlu yazarlar kitapseverlerle buluştu.

Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde organize edilen fuar, 23 Ekim Pazar gününe kadar ziyarete açık olacak.

Belediye Başkanı Tolga Erener, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, göreve geldikleri günden bugüne okumaya, kitaplara ve kitapları şehrin merkezinde tutmaya özen gösterdiklerini söyledi.

Belediye olarak sanata ve kültüre önemli katkı sağladıklarını belirten Erener, şunları kaydetti:

"Belediye olarak en son çıkarmış olduğumuz 'Görele Kırsal Ağızı' isimli kitap ile toplamda 17 kitap çıkararak kültür yayınlarımızı genişlettik. İlçemizde düzenlediğimiz kitap fuarı ile de vatandaşlarımızı ve gençlerimizi kitaplarla buluşturduk. Kitap kokusunu içinde hissetmek isteyen herkesi fuarımıza davet ediyoruz. Unutmayalım ki bilginin ülkemizi aydınlattığı ışığı kitap okumaktan geçer."







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