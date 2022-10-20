Trafik kazası sonrası tedavi gördüğü hastane ölen kişinin cenazesi toprağa verildi

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GİRESUN (AA) - Giresun'un Espiye ilçesinde trafik kazasının ardından tedavi gördüğü hastanede ölen Sabire Çiçek toprağa verildi.

Yağlıdere-Espiye kara yolunda 3 Ağustos 2022'de otomobilin şarampole devrildiği trafik kazasında yaralanarak Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan 27 yaşındaki Çiçek, dün hayatını kaybetti.

Cenazesi yakınları tarafından alınarak Espiye ilçesine götürülen Çiçek için Kaşdibi köyünde tören düzenlendi. Çiçek'in cenazesi, Kaşdibi Köyü Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında defnedildi.

Cenaze törenine Belediye Başkanı Mustafa Karadere, Jandarma Komutanı Üsteğmen Barış Doğan, İlçe Müftüsü Osman Gülbe, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.





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