Futbol: Ziraat Türkiye Kupası 3. tur

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Bitexen Giresunspor: Ferhat Kaplan, Talha Ünvan, Sergen Piçinciol, Senghor (Dk. 46 Sergio), Mejia (Dk. 61 Savicevic), Doğan Can Davas (Dk. 61 Görkem Sağlam), Rahmetullah Berişbek (Dk. 74 Kuwas), Murat Cem Akpınar, Kadir Seven, Faruk Can Genç, Oğulcan Çağlayan (Dk. 83 Mert Han Kurt)

Amasyaspor FK: Onur Güney, Enes Salih Çavdar, Alparslan Devlet Yüce, Yahya Kemal Baki (Dk. 72 Bedirhan Kurt), Mehmet Can Göndüz (Dk. 84 Semih Acar), Talha Reşat Bulut, Furkan Karabatak (Dk. 84 Abdul Kadir Dursun), Emircan Ataş, Ceyhun Hidayet Osman Çepnioğlu (Dk. 72 Kemal Aleçakır), Arif İşçi, Mustafa Can Karagöz (Dk. 57 Yusuf Emre Baran)

Goller: Dk. 42 Murat Cem Akpınar, Dk. 66 Görkem Sağlam, Dk. 70 Sergio (Bitexen Giresunspor), Dk. 38 Kadir Seven (kendi kalesine) (Amasyaspor FK)

Sarı kartlar: Dk. 35 Senghor, Dk. 88 Murat Cem Akpınar, Dk. 90 Mert Han Kurt (Bitexen Giresunspor)





GİRESUN (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Spor Toto Süper Lig ekibi Bitexen Giresunspor, TFF 3. Lig temsilcisi Amasyaspor FK'yı 3-1 yenerek tur atladı.

23. dakikada Oğulcan Çağlayan yerden pasında ceza sahası içerisindeki Rahmetullah Berişbek topla buluştu. Bu oyuncu, kaleci Onur Güney ile karşı karşıya kaldı ve vuruşunda top kaleciden döndü.

38. dakikada Amasyaspor FK atağında sol kanattan Arif İşçi'nin ceza sahasına yaptığı ortada Kadir Seven'in ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1

42. dakikada Bitexen Giresunspor kalecisi Ferhat Kaplan'ın, Amasyspor FK'nin ceza sahasına gönderdiği uzun pasta Alparslan Devlet Yüce'nin kafa ile uzaklaştırmak istediği top Murat Cem Akpınar'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun yaklaşık 25 metreden yaptığı sert şutta top filelerle buluştu: 1-1.

66. dakikada Sergio'nun ara pasında ceza sahasına giren Oğulcan Çağlayan arka direkte bulunan Görkem Sağlam'a topu aktardı. Boş pozisyonda bu oyuncu meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

70. dakikada Görkem Sağlam'ın defansın arkasına attığı topta Sergio, kaleci Onur Güney ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti: 3-1.

Kalan sürede başka gol olmadı ve müsabakayı 3-1 kazanan Bitexen Giresunspor, 4. tura yükseldi.





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