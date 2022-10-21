Espiye'de Gelevera Deresi'nin çevresi değişiyor

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GİRESUN (AA) - Espiye Belediyesince ilçe merkezinden geçen Gelevera Deresi'nin çevresi modern görüntüye kavuşturuluyor.

Belediye Başkanı Mustafa Karadere, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye ekiplerince Gelevera Deresi ile Nurettin Canikli Köprüsü arasındaki bir kilometrelik alanda Peyzaj Uygulama Projesi için çalışmalara başlandığını söyledi.

Proje kapsamında, yürüyüş yolu ve kaldırım çalışmalarının devam ettiğini aktaran Karadere, "Espiye ilçesini ilmek ilmek dokuyor, ince ince işliyoruz. Daha ferah, daha konforlu bir şehir hayal ediyor ve gerçekleştiriyoruz, ilçemize hayırlı olsun." dedi.





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