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3. Giresun Kitap Fuarı başladı

AA

3. Giresun Kitap Fuarı başladı

GİRESUN (AA) - Giresun Belediyesince bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Giresun Kitap Fuarı, kapılarını kitapseverlere açtı.

Liman sahasındaki Giresun Belediyesi Kültür ve Fuar Merkezi'nde başlayan fuar, 30 Ekim'e kadar 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Edebiyat ve düşünce dünyasından yazarlar ve 44 yayınevinin stant açtığı fuarda söyleşi ve imza günleri de organize edilecek.

Gelecek yılın Cumhuriyetin 100. yılı olması dolayısıyla "Cumhuriyet'i bilgi ile büyütelim" sloganıyla ziyarete açılan fuarın detaylı program akışına ve içeriklerine giresunkitapfuari.org adresinden erişebilecek.

Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, şehirle sanatı, kültürü ve kitabı buluşturmak, kitap ile gönül bağını kurmak için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Kitap fuarına ilginin yoğun olduğunu ifade eden Şenlikoğlu, şöyle devam etti:

"Sosyal medyada gençlerimize kültürel bir savaş açılan bu dönemde kitapla gençlerin buluşması ayrıca bir önemli ve değerlidir. Bu süreç içerisinde hele ki gençlerimizin internet ile olan bağına ara fasıllar verdirerek onlara kitabı ulaştırmak, gönül bağını kurdurabilmek geleceğe yatırım olduğu gibi kültürel bir saldırıya karşı da aslında bir direniştir."

Şenlikoğlu, bu yılki kitap fuarının ana temasının "Cumhuriyet" olduğunu dile getirerek, "Cumhuriyeti bilgi ile büyütelim' şeklinde, Cumhuriyet temalı bir fuar düzenliyoruz. İnşallah şehrimizin okumasına, kitapla buluşmasına ciddi katkılarda bulunacağız." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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