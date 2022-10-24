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Giresun'da DSİ projesi ile 7 bin 970 dekar zirai tarım arazisi daha suya kavuştu

AA

Giresun'da DSİ projesi ile 7 bin 970 dekar zirai tarım arazisi daha suya kavuştu

GİRESUN (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Lütfi Akca, tamamlanan Şebinkarahisar Dönençay göleti sulaması projesiyle 7 bin 970 dekar zirai tarım arazisinin daha suya kavuştuğunu bildirdi.

Akca, yaptığı yazılı açıklamada, Şebinkarahisar ilçesine bağlı Dereçiftlik köyü Kışla Deresi üzerinde 2014 yılında Dönençay göletinin inşaatının tamamlandığını belirtti.

Bu dere üzerinde 1,82 hektometre depolama hacmine sahip, temelden 50 metre yüksekliğindeki gölet sayesinde 7 bin 970 dekar zirai tarım arazisinin daha suya kavuştuğunu ifade eden Akca, şunları kaydetti:

"Şebinkarahisar ilçesinde çiftçilerimizin modern sulama hizmetlerimizden faydalanması ve sulu tarım ile birlikte ürün kaliteleri ve desenlerinin artması için 41 kilometre uzunluğunda bir sulama şebekesi inşa ettik. İnşa ettiğimiz bu şebeke ile birlikte 7 bin 970 dekar araziyi suya kavuşturduk. Tamamladığımız bu yatırımımızla birlikte ülke ekonomisine yıllık 14 milyon lira katkı sunmuş olacağız. Ülkemize ve Giresunlu vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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