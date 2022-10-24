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GİRESUN (AA) - Giresun'da, PTT'nin 182. kuruluş yıl dönümü etkinlikle kutlandı.

PTT Debboy şubesindeki etkinlikte kurumun 182. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 182. müşteri olan Mihrab Şahin'e, PTT Giresun Başmüdürü Şenel Yücel tarafından "Büyük Zafer'in 100. yılı" anısına hazırlanan pul portföyü hediye edildi.

Burada bir konuşma yapan Yücel, tüm personelin yıl dönümünü kutladı.



Yücel, "Bugün bizim özel bir günümüz. PTT'nin kuruluşunun 182. yılı. Her yıl düzenli olarak o yılın şanslı müşterisini tespit ediyoruz. Bu sene de şanslı müşterimiz sizsiniz. Özellikle PTT'yi kullandığınız için size teşekkür ediyorum." dedi.



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