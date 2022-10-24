Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Suat Arslanboğa, Selahattin Altay, Furkan Ürün

Bitexen Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Perez, Arias, Alper Uludağ, Campuzano, Murat Cem Akpınar, Serginho, Borja Sainz, Görkem Sağlam, Bajic



MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Malcuit, Radakovic, Mujakic, Yasin Güreler, Taylan Antalyalı, Tolga Ciğerci, Beridze, Emre Kılınç, Jese, Sowe

Sarı kart: Dk. 38 Oğuz Ceylan (Yedek kulübesinde) (MKE Ankaragücü)







GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Bitexen Giresunspor ile MKE Ankaragücü arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 sona erdi.

1. dakikada Bitexen Giresunspor atağında Bajic'in ara pasında Serginho ceza sahası içerisinde topla buluştu. Kaleci Gökhan Akkan ile karşı karşıya kalan bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak, Gökhan Akkan'dan döndü.



8. dakikada Serginho, Campuzano'nun defansın arkasına attığı topla ceza sahasına girdi. Kaleci Gökhan Akkan ile karşı karşıya kalan Serginho'nun vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

21. dakikada Serginho, MKE Ankaragücü ceza sahası içerisinde baskı uyguladığı rakibinden kaptığı topu boş pozisyonda bulunan takım arkadaşı Görkem Sağlam'a aktardı. Görkem Sağlam'ın şutunda, top yan direkten döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz tamamlandı.

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