Futbol: Spor Toto Süper Lig

Yemeği de suyu da altın değerinde!

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Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Suat Arslanboğa, Selahattin Altay, Furkan Ürün

Bitexen Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Perez, Arias, Alper Uludağ, Campuzano, Murat Cem Akpınar (Dk. 73 Savicevic), Serginho, Borja Sainz (Dk. 62 Oğulcan Çağlayan), Görkem Sağlam (Dk. 73 Kuwas), Bajic

MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Malcuit, Radakovic, Mujakic, Yasin Güreler (Dk. 46 Atakan Rıdvan Çankaya), Taylan Antalyalı, Tolga Ciğerci, Beridze (Dk. 80 Diack), Emre Kılınç (Dk. 88 Chatzigiovanis), Jese (Dk. 80 Ariyibi), Sowe (Dk. 88 Macheda)

Goller: Dk. 69 Jese (Penaltıdan) (MKE Ankaragücü), Dk. 85 Bajic (Bitexen Giresunspor)



Sarı kartlar: Dk. 38 Oğuz Ceylan (Yedek kulübesinde), Dk. 57 Tolga Ciğerci, Dk. 71 Jese, Dk. 75 Taylan Antalyalı, Dk. 90 Emre Kılınç, Dk. 90+2 Gökhan Akkan (MKE Ankaragücü), Dk. 66 Murat Cem Akpınar, Dk. 75 Alper Uludağ, Dk. 90 Campuzano (Bitexen Giresunspor)







GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Bitexen Giresunspor ile MKE Ankaragücü 1-1 berabere kaldı.

49. dakikada MKE Ankaragücü atağında, Taylan Antalyalı'nın pasında topla buluşan Beridze, ceza sahasına girmeden sert bir şut çıkarttı. Kaleci Onurcan Piri iki hamlede topu kontrol etti.

55. dakikada Alper Uludağ'ın sol kanattan yaptığı ortada boş pozisyondaki Bajic'in şutunda, kaleci Gökhan Akkan son anda topu kornere çeldi.



61. dakikada Emre Kılınç'ın pasında Taylan Antalyalı, ceza sahasına girmeden şutunu çekti. Meşin yuvarlak defanstan döndü ve Jese'nin önünde kaldı. Jese'nin şutunda ise top üst direkten auta gitti.

66. dakikada MKE Ankaragücü penaltı kazandı. Bu dakikada Tolga Ciğerci'nin kullandığı kornerde, ceza sahasında oluşan karambolde Murat Cem Akpınar'ın Atakan Rıdvan Çankaya'ya müdahalesi sonrası maçın hakemi Suat Arslanboğa penaltı kararı verdi. 69'uncu dakikada penaltıyı kullanan Jese, topu ağlara gönderdi: 0-1



85. dakikada ev sahibi ekip beraberliği sağladı. Kuwas'ın sağ kanattan yaptığı ortada topu kontrol eden Bajic, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlara gönderdi: 1-1



Karşılaşma, 1-1 sona erdi.

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