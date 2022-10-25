Giresun'da hakkında hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

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GİRESUN (AA) - Giresun'un Espiye ilçesinde haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin yaptığı fiziki ve teknik takip sonucu hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan M.A'nın Espiye ilçesinde olduğu belirlendi.



Gözaltına alınan M.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerde tutuklanarak cezaevine konuldu.

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