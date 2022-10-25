Giresun'da 40 yıllık çöp alanı spora ve ticarete hizmet edecek

GİRESUN (AA) - Giresun Belediyesince eski şehir çöplüğünün bulunduğu alanda uygulanan Doğu Park-Galericiler Sitesi Projesi kapsamında 10 civarında spor tesisi ve 42 dükkanın yer alacağı ticaret merkezi oluşturulacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, şehrin doğu yakasında uygulanan projeyi inceledi.

Burada açıklamada bulunan Şenlikoğlu, 32 dönüm alana uygulanan projeye çok değer verdiklerinin altını çizdi.

Şenlikoğlu, 40 yıllık çöp alanını çiçek bahçesine çevireceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"İçinde bulunduğumuz alan şehrimizin ilk çöp dökülen alanlarından biri. Burada belediyemizin hazırladığı projeye göre, çöp sahasının müsait olan bölgesine 10 civarında spor tesisi yapıyoruz. Şu anda gördüğünüz üzere inşaatımız başlamış durumda. Daha önce söz vermiş olduğumuz gibi çöpü çiçeğe, yeşile dönüştürüyoruz. Çöp alanını bir taraftan rehabilite ederken, bir taraftan da aynı zamanda bölgemize, şehrimize amatör sporlar için spor alanları ve spor tesisleri kazandırıyoruz."

Şehrin ticaretinin gelişmesine katkı sağlayacak ve 42 otomobil galerisinin bulunacağı çarşı ticaret merkezi oluşturduklarını aktaran Şenlikoğlu, "Hemen sanayi sitemizin karşısında olması dolayısıyla burası ticaretimize, şehrimizin gelişmesine, şehrin geleceğine çok ciddi katkıda bulunabilecek bir alan. Nitelikli şekilde inşaatımız devam ediyor. Kısa süre içerisinde inşaatı bitirerek bu alanı bölgemize kazandırmış olacağız." ifadelerini kullandı.





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