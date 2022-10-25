Giresunspor'dan taşkınlık ve saldırı girişimi açıklaması:

Yemeği de suyu da altın değerinde!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor, MKE Ankaragücü karşılaşması sonrası taşkınlık çıkarmak ve saldırı gerçekleştirmek isteyen kişiler hakkında yasal süreç başlatıldığını bildirdi.



Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, ligin 11. haftasında oynanan MKE Ankaragücü maçının ardından 15-20 kişilik bir grup tarafından çıkartılmak istenen taşkınlık ve saldırı girişimi kınandı.

"Bu kişilerin kanun önünde gerekli cezayı alabilmesi için yasal süreci başlattığımızın bilinmesini kamuoyuna duyururuz." ifadesi kullanılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kulübümüze operasyon çekmek isteyerek teknik heyet ve futbolcularımız başta olmak üzere, yeşil-beyazlı camiamıza dil uzatıp takımın huzurunu bozmaya çalışanlara Giresun halkı zamanı geldiğinde gereken cevabı verecektir. Yağmur, çamur demeden her zaman yeşil-beyazlı formanın yanında olan binlerce Giresunspor taraftarının tepkisini çeken bu menfur olay, Giresun adına üzüntü vericidir. Giresunspor'umuz her zaman olduğu gibi bugün de çotanak armanın etrafında kenetlenmiş gerçek taraftarlarıyla Süper Lig'deki mücadelesine devam edecektir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.