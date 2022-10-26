Espiye'de cezaevinde "Peygamberimiz, Cami ve İrşat" konulu konferans düzenlendi

GİRESUN (AA) - Espiye Müftülüğü, Espiye L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan hükümlü ve tutuklulara yönelik "Peygamberimiz, Cami ve İrşat" konulu konferans düzenledi.

Cezaevinin konferans salonunda organize edilen programda konuşan İlçe Müftüsü Osman Gülbe, Hz. Muhammed'in insanlara, hayvanlara, çocuklara karşı sevgisi ve merhametini anlattı.

Günahlara ve kötülüklere tövbe edilmesi halinde herkesin affedilebileceği ifade eden Gülbe, "Önemli olan hatada ısrar etmemektir. İster dışarıda olalım, ister içeride olalım, hepimiz Allah'ın kullarıyız. Bizler mahkeme-i kübraya inanan insanlarız. Bu anlayış suç işlemeyi azaltan bir anlayıştır. İnanan insanlar, cennetlerini yanlarında taşıyan insanlardır. Bu da Allah ve Peygamber sevgisidir. Bu sevgi yaratılanı Yaratan'dan dolayı sevmeyi gerektirir." dedi.

Espiye L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hükümlü ve tutuklular arasında bilgi yarışmasında dereceye girenlere Espiye Diyanet Vakfı Şubesince ödül verildi.

Konferansa Cezaevi Müdürü Orhan Akpınar, vaizler ve din görevlileri katıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.