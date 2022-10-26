Görele Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri konser verdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Görele Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri konser verdi

AA

Görele Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri konser verdi

GİRESUN (AA) - Giresun Üniversitesi Görele Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencileri konser düzenledi.

Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Kemal Özkul öncülüğünde organize edilen konser, sanatseverlere keyifli dakikalar yaşattı.

Özkul, sanatseverle buluşmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Desteğini esirgemeyen Belediye Başkanımız Tolga Erener ve konserimizde bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Belediye Başkanı Erener ise "Belediye olarak bu gençlerimizle işbirliği içerisinde çalışarak önemli kültürel etkinliklere imza atacağımıza inanıyorum. Gerçekten güzel bir konser olduğu kanaatindeyim. Öğrencilerimizi kutluyorum." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Espiye'de cezaevinde "Peygamberimiz, Cami ve İrşat" konulu konferans düzenlendi
YEREL HABERLER Espiye'de cezaevinde "Peygamberimiz, Cami ve İrşat" ...
Giresunspor'dan taşkınlık ve saldırı girişimi açıklaması:
YEREL HABERLER Giresunspor'dan taşkınlık ve saldırı girişimi ...
Giresun'da 40 yıllık çöp alanı spora ve ticarete hizmet edecek
YEREL HABERLER Giresun'da 40 yıllık çöp alanı spora ve ticarete ...
Giresun'da hakkında hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Giresun'da hakkında hapis cezası bulunan firari ...
Giresun'da sahilde erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Giresun'da sahilde erkek cesedi bulundu
Giresun'da deniz kenarında erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Giresun'da deniz kenarında erkek cesedi bulundu
(Görüntülü) Giresunspor - MKE Ankaragücü maçının ardından (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Giresunspor - MKE Ankaragücü maçının ...
(Görüntülü) Giresunspor - MKE Ankaragücü maçının ardından (1)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Giresunspor - MKE Ankaragücü maçının ...
Giresunspor - MKE Ankaragücü maçının ardından
YEREL HABERLER Giresunspor - MKE Ankaragücü maçının ardından
Giresunspor-MKE Ankaragücü maçının ardından
YEREL HABERLER Giresunspor-MKE Ankaragücü maçının ardından
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Giresunspor - MKE Ankaragücü: 1-1
YEREL HABERLER Giresunspor - MKE Ankaragücü: 1-1
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Giresunspor - MKE Ankaragücü (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Giresunspor - MKE Ankaragücü (FOTOĞRAFLAR)
Giresun'da PTT'nin 182. kuruluş yıl dönümü etkinlikle kutlandı
YEREL HABERLER Giresun'da PTT'nin 182. kuruluş yıl dönümü etkinlikle ...
Giresun'da DSİ projesi ile 7 bin 970 dekar zirai tarım arazisi daha suya kavuştu
YEREL HABERLER Giresun'da DSİ projesi ile 7 bin 970 dekar zirai ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.