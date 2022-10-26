Görele Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri konser verdi

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GİRESUN (AA) - Giresun Üniversitesi Görele Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencileri konser düzenledi.

Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Kemal Özkul öncülüğünde organize edilen konser, sanatseverlere keyifli dakikalar yaşattı.

Özkul, sanatseverle buluşmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Desteğini esirgemeyen Belediye Başkanımız Tolga Erener ve konserimizde bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Belediye Başkanı Erener ise "Belediye olarak bu gençlerimizle işbirliği içerisinde çalışarak önemli kültürel etkinliklere imza atacağımıza inanıyorum. Gerçekten güzel bir konser olduğu kanaatindeyim. Öğrencilerimizi kutluyorum." diye konuştu.



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