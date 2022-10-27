Giresun'da "Sokakbaşı Yöresel Ürün Pazarı" projesi hayata geçirilecek

GİRESUN (AA) - Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Sokakbaşı Yöresel Ürün Pazarı Projesine start verdiklerini bildirdi.

Şenlikoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, proje kapsamında 25 metrekarelik 18 dükkan yapılmasının planlandığını belirtti.

Vatandaşların beklenti ve talepleri doğrultusunda projeler geliştirdiklerini vurgulayan Şenlikoğlu, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın istek ve görüşlerine çok değer veriyoruz. Bu anlayışla yola çıkarak projemizi uygulamaya başlıyoruz ve sunduğumuz her hizmette halkımızın mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmesini ön planda tutuyoruz. Bu anlamda Sokakbaşı'mızı güzel bir proje ile yeniden canlandırmak, hareketlendirmek istedik ve projemizin startını verdik. Giresunluların çok beğeneceği projemizi kısa zamanda tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız."

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