Giresun'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için hazırlıklar tamamlandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GİRESUN (AA) - Giresun'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın coşkulu şekilde kutlanması için planlanan etkinliklerin hazırlıkları tamamlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Meydanı, Gazi Caddesi ve Yeniyol mevkisinde 1 kilometrelik güzergahta sıralı şekilde Türk bayrakları ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk posterleri asıldı.



Yarın, Yeniyol mevkisindeki Çotanak İlkokulu önünden 18.30'da başlayacak "Cumhuriyet Fener Alayı", Atatürk Meydanı'nda sona erecek.



Sanatçıların sahne alacağı kutlamalar kapsamında, Cumhuriyet'in 100. yılına atıfta bulunmak amacıyla 20.23'te havai fişek gösterisi yapılacak ve dilek feneri balonları uçurulacak.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.