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Giresun'un ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

AA

Giresun'un ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Güce, Yağlıdere ve Espiye ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı.

Güce Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kaymakam İbrahim Zahid Ahat ile Belediye Başkanı Aytekin Boduroğlu, öğrenci ve vatandaşları selamladı.

Kaymakam Ahat, Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı bugünün Türk milletine hükmetmeye ve tutsak etmeye çalışan kuvvetlere, bütün dünyanın gözü önünde meydan okunduğu günün yıl dönümü olduğunu söyledi.

Törende, öğrenciler şiir ve kompozisyon okudu, şarkılar söyledi. Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ise ödülleri verildi.

Kutlama programı, geçit töreninin ardından sona erdi.

- Yağlıdere

Yağlıdere'deki tören, Yağlıdere Anadolu Lisesi Konferans Salonunda yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Öztürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin 99 yıllık öyküsünün bir başarı ve uygarlaşma öyküsü olduğunu belirtti.

Törende öğrenciler şiirler okudu.

- Espiye

Espiye'de Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulan törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Halk pazarı alanında devam eden törende İlçe Kaymakamı Taner Tengir ve Belediye Başkanı Mustafa Karadere halkın bayramını kutladı.

Kaymakam Tengir, "Cumhuriyet, tüm olumsuz şartlara ve imkansızlıklara rağmen vatan, hürriyet, bağımsızlık ve istiklal aşkıyla milletimizin, düşman işgalinden kurtulup bağımsızlığa kavuşmak için kararlılıkla ve azimle canını ve tüm varlığını koyarak giriştiği milli mücadelenin sonucunda elde ettiği zaferin adıdır." diye konuştu.

Şiirlerin okunduğu törende halk oyunları, tiyatro ve oratoryo gösterileri sunuldu.

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