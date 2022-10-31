Giresun'da yayla yolundaki asfaltlama çalışmaları sürüyor

GİRESUN (AA) - Giresun'un Dereli ilçesine bağlı Kulakkaya ve Bektaş yaylalarını birbirine bağlayan yolda asfaltlama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, her iki yaylanın da yöre turizmi açısından önemli yere sahip olduğu vurgulandı.
DOKAP ve İl Özel İdaresi'nin öz kaynaklarıyla her iki yaylayı birbirine bağlayan yolda sıcak asfalt çalışmalarının sürdürüldüğü ifade edilen açıklamada, bugüne kadar 5 kilometrelik kısmın tamamlandığı aktarıldı.
Yol güzergahında toplam 8 kilometre asfaltlama planlandığı vurgulanan açıklamada, projenin 12 milyon liraya mal olacağı belirtildi.