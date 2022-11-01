Espiye Müftülüğünden yaşlı ve hasta vatandaşlara moral ziyareti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GİRESUN (AA) - Espiye Müftülüğü personeli, mahalle ile köylerde ikamet eden yaşlı ve hastalara moral ziyaretinde bulundu.

İlçe Müftüsü Osman Gülbe, ilçe vaizleri ile din görevlilerinin katılımıyla gerçekleşen ziyaretlerde, yaşlı ve hasta vatandaşlar ile sohbet edildi, aile ve yakınlarından sağlık durumlarıyla ilgili bilgi alındı.

Müftü Gülbe, hasta ziyaretinin İslam dininde ve kültüründe önemli bir yeri bulunduğunu belirterek, "Hastalarımıza moral vermek, dua etmek, yanlarında olduğumuzu, yalnız olmadıklarını hissettirmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Ziyaretlerde hastalara çeşitli hediyeler de verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.