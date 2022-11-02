GİRESUN (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, Giresun Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "Doğu Karadeniz'de Rus İşgali ve Harşit Savunması" sempozyumu başladı.

Vali Enver Ünlü, üniversitenin Güre Yerleşkesi Ömer Halis Demir salonunda düzenlenen sempozyumun açılışında, yakın tarihin dönüm noktası niteliğine sahip mücadelelerinden biri olan Harşit savunmasının, gelecek nesillere doğru bilgilerle aktarılması gerektiğini söyledi.

Harşit savunmasının, Karadeniz ve Türkiye açısından önemine işaret eden Ünlü, "Vatan toprağının savunulmasında bölgemiz halkının göstermiş olduğu inanç ve özveriyle kazanmış olduğu bu destansı zaferi Türkiye'nin 2. Çanakkalesi olarak adlandırmak yanlış olmayacaktır. Harşit savunmasının Karadeniz Bölgesi özelinde ve ülkemiz genelinde önemi büyüktür. Çünkü bu savunma stratejisi ile Rusların Anadolu'yu işgali engellenmiş, milletimiz kahramanlıklarla dolu tarih sahnesinde bir kez daha yerini almıştır." dedi.

Vali Ünlü, Harşit savunmasının Türkiye'nin yeniden doğuşunu sağlayan Kurtuluş Savaşı'na da olumlu etkileri bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"1. Dünya Savaşı ve Kurutuluş Savaşı gibi Harşit savunması da ülkemizin var olma, ayakta kalma ve istiklal mücadelesinin bir parçası olarak ortaya çıkmıştır. Millet olmanın gereği olarak ülkemizin her bölgesinden din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin, burada bir cephe oluşturularak tüm ülke ve millet adına bir mücadele gerçekleştirilmiştir. Şehitlerimiz, ülkemizin kurtuluşu için kanlarının son damlasına kadar mücadele etmiştir. Onlara minnet ve şükran borçluyuz. Bize düşen, şehitlerimizin izinden giderken onları iyi anlayabilmek, onların seve seve can verdikleri bu vatan için elimizden gelenin en iyisini yapmamızdır."

Rektör Prof. Dr. Yılmaz Can ise üniversitelerin, geçmişte yaşanmış önemli olayları, kahramanlıkları, acıları, mücadeleleri, fedakarlıkları detaylı bir şekilde ortaya koyarak toplumun sağlıklı gelecek inşasına katkı verdiğini söyledi.

Giresun'un geçmişinde pek çok kahramanlık hikayeleri bulunduğuna dikkati çeken Can, "Bu şehir kurtuluş mücadelemize, istiklal mücadelemize bağrından iki gönüllü alay çıkararak destek vermiştir. Yine Rusların Doğu Karadeniz bölgesini işgali sırasında da Harşit bölgesinde komşu vilayet halklarıyla birlikte çok güçlü bir direniş ve savunma ortaya koymuştur. Bu hikayeyi yazanları şükran ve minnetle anıyorum." diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının yanı sıra 12 kurum ve üniversite tarafından katkı sağlanan sempozyumda 4 oturum gerçekleştirilecek. Katılımcı akademisyenler ve alanında uzman isimlerin sunum yapacağı sempozyum, yarın sona erecek.





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