Çotanak Spor Kompleksi'nde saha zeminde iyileştirme çalışmaları yapılacak

GİRESUN (AA) - AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Çotanak Spor Kompleksi'nde saha zeminde iyileştirme çalışmalarının yapılacağını bildirdi.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, bozulmalardan dolayı sorun yaşanan zeminin durumuyla ilgili Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile görüştüğünü belirtti.

Bakan Kasapoğlu'nun, iyileştirme çalışmalarıyla başlatılması için ilgililere talimat verdiğini aktaran Öztürk, şunları ifade etti:

"Bilindiği üzere stadyumun saha zemininde bozulmalar meydana geldi. Bu durum sporcu sağlığını ve oyun kalitesini olumsuz etkiliyor. Halı örgünün sıklığından ve iklim yapısından kaynaklanan sorunlardan dolayı zeminde yosunlaşma ve doğal çim dokusu kaybı yaşandı. 20 Kasım'da başlayacak Dünya Kupası nedeniyle liglere verilecek arada sahanın zemininde iyileştirme yapılması mümkün. Sayın Bakanımıza durumu anlattım ve yardım talep ettim. Bakan Bey ilgili genel müdürlüğe konuyu araştırıp gereken ne ise yapmaları talimatını verdi. Sorunun kısa zaman içerisinde çözüleceğine inanıyorum. Konuya gösterdikleri hassasiyet için kendilerine teşekkür ediyorum."

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