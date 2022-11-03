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Giresunspor Basın Sözcüsü Ferhat Karademir'den gündeme dair açıklamalar:

AA

Giresunspor Basın Sözcüsü Ferhat Karademir'den gündeme dair açıklamalar:

GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'da, kulüp basın sözcüsü Ferhat Karademir, olağanüstü kongreye gitme gibi bir düşüncelerinin olmadığını söyledi.

Karademir, Çotanak Spor Kompleksi'nde düzenlediği basın toplantısında, 11. hafta itibarıyla geçen sezona benzer bir tablo ile karşı karşıya olduklarını dile getirdi.

Ligde önlerinde uzun bir yol olduğunu aktaran Karademir, "Geçen yıl da bu dönemde hocamıza çok büyük eleştiriler geliyordu, hatta hocamızı göndermediğimiz için bize sitem ediliyordu. Biz o dönemde de hocamızın arkasında durduk, bizim en büyük özelliğimiz bana göre sabırlı oluşumuz. Bu sabrımız da elbet bir gün meyvesini veriyor. Bu sezon da eleştiriler yönetime." dedi.

Karademir, geçen sezonki başarısız sonuçların ardından takımın seri galibiyetler alarak yükselişe geçtiğini belirterek, "Bunun aynısı olabilir, bu noktada oyuncuları ve hocamızı biraz daha mutlu edebilecek desteği gösterirsek, özellikle önümüzdeki İstanbulspor maçında iyi bir taraftar desteği görebilirsek, buradan iyi bir sonuçla takım iyi bir noktaya doğru gidebilir." diye konuştu.

Taraftarlardan destek beklediklerini vurgulayan Karademir, "Ama satılan bilet şu an çok yok. Buradan bir çağrım olsun, bu maç çok ciddi, çok önemli bir maç. Bu noktada taraftarlardan destek bekliyoruz." ifadelerini kullandı.


- "Kongreyle ilgili bir fikrimiz, düşüncemiz yok"

Karademir, bir gazetecinin kulüp yönetim kurulunun gündeminde olağanüstü kongre kararı olup olmadığı yönündeki sorusunu şöyle yanıtladı:

"Kongreyle ilgili bir fikrimiz, düşüncemiz yok. Bu kulübü böyle bir dönemde yönetimsiz, başsız bırakacak değiliz. Her zaman söyledik, burayı daha iyi yöneteceğini, daha çok para kaynağı sağlayabileceğini iddia eden bir yönetim, bir başkan çıkarsa emin olun o kongreye gideriz. Ama ortada böyle bir şey yokken, kendi kurduğumuz bir kadro, bir sistem varken, iki yıldır aynı sistem, kötü gidiyor, iyi gidiyor, sabırla arkasında durmaya çalışıyoruz. Yaptığımız planlamanın, projenin arkasında durmaya çalışıyoruz, bu da meyvesini veriyor, bu sezon da verecek bu arada. Yani bu 11 haftalık gidişat kimseyi yanıltmasın, kimse karalar bağlamasın, göreceksiniz üç dört hafta sonra farklı bir şekil olacak."



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