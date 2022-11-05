Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Sarper Barış Saka, Bilal Gölen, Ata Yıldırım

Bitexen Giresunspor: Onurcan Piri, Talha Ülvan, Perez, Arias, Alper Uludağ, Mejia, Campuzano, Sergio, Borja Sainz, Görkem Sağlam, Bajic

İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan Berber, Okan Erdoğan, Mehremic, Rroca, Topalli, Melih Kabasakal, Ali Yaşar, Muammer Sarıkaya (Dk. 38 Mehmet Yeşil), Ethemi, İbrahim Yılmaz

Goller: Dk. 17 Ethemi (İstanbulspor), Dk. 45+2 Alper Uludağ (Bitexen Gireusnspor),

Kırmızı Kart: Dk. 30 Mehremic (İstanbulspor)

Sarı kart: Dk. 15 İbrahim Yılmaz (İstanbulspor)





GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Bitexen Giresunspor ile İstanbulspor karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 sona erdi.

17. dakikada İstanbulspor öne geçti. Muammer Sarıkaya'nın kendi yarı sahasından defansın arkasına attığı uzun topta Ethemi, ceza sahasında Giresunspor kalecisi Onurcan Piri ile karşı karşıya kaldı. Ethemi'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

36. dakikada Borja Sainz'ın sol kanattan yaptığı ortada, savuma topu uzaklaştırmak isterken oluşan karambolde en son topa Campuzano kafa ile vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

45+2. dakikada Giresunspor'un beraberlik golü geldi. Bajic, sol çaprazda Alper Uludağ'a topu aktardı. Alper Uludağ'ın yerden sert şutunda top ağlara gitti. 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

Bu arada karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi de protokol tribününde takip etti.



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