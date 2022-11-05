Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Sarper Barış Saka, Bilal Gölen, Ata Yıldırım

Bitexen Giresunspor: Onurcan Piri, Talha Ülvan (Dk. 46 Rahmetullah Berişbek), Perez, Arias, Alper Uludağ, Mejia, Campuzano (Dk. 84 Doğan Can Davas), Sergio, Borja Sainz (Dk. 74 Murat Cem Akpınar), Görkem Sağlam (Dk. 46 Kuwas), Bajic (Dk. 69 Oğulcan Çağlayan)

İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan Berber (Dk. 66 Guri), Okan Erdoğan, Mehremic, Rroca, Topalli, Melih Kabasakal, Ali Yaşar (Dk. 66 Duhan Aksu), Muammer Sarıkaya (Dk. 38 Mehmet Yeşil), Ethemi, İbrahim Yılmaz (Dk. 46 Ologo)

Goller: Dk. 45+2 Alper Uludağ, Dk. 48 Campuzano, Dk. 56 Mejia (Bitexen Gireusnspor), Dk. 17 Ethemi, Dk. 87 Topalli (İstanbulspor),

Kırmızı Kart: Dk. 30 Mehremic (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 87 Onurcan Piri (Bitexen Giresunspor), Dk. 15 İbrahim Yılmaz, Dk. 78 Mehmet Yeşil, Dk. 90+2 Oğuzhan Berber (Yedek kulübesinde) (İstanbulspor)





GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Bitexen Giresunspor, sahasında konuk ettiği İstanbulspor'u 3-2 mağlup etti.

Bitexen Giresunspor, bu galibiyet ile 9 maç sonra sahadan 3 puanla ayrıldı.

48. dakikada Borja Sainz, İstanbulspor ceza sahasına girmeden yerden topu arkadaşı Campuzano'ya aktardı. Bu oyuncunun yaklaşık 25 metreden yaptığı sert vuruşunda top, kaleci Jensen'in müdahalesine rağmen köşeden ağlara gitti. 2-1

56. dakikada Kuwas, İstanbulspor ceza sahası ön çizgisi üzerinde Mejia'ya yerden pasını aktardı. Mejia, kontrol ederek düzelttiği topa sert vurdu ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1

87. dakikada Ethemi'nin sol kanattan yaptığı ortada Onurcan Piri'nin elinden kaçırdığı top Topalli'nin önünde kaldı ve bu oyuncu meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 3-2

Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

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