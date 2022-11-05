Bitexen Giresunspor- İstanbulspor maçının ardından

GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında sahasında İstanbulspor'u 3-2 yenen Bitexen Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Keleş, karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında, kendileri açısından çok zor bir maç oynadıklarını söyledi.

"Bizim için çok önemli maçtı. Kazanmak istiyorduk. Kazandığımız için mutluyuz." diyen Keleş, şöyle konuştu:

"Camiamızın böyle bir galibiyete ihtiyacı vardı ama maç bizim için çok kolay geçmedi. Kötü başladık. Rakibimiz öne geçti. Sonra toparladık, 3 gol bulduk. Daha da artırabilirdik. Rakibimizin son dakikalarda bulduğu gol ve sonraki süreç bizim için kötü tabi. Önümüzde Fenerbahçe maçı var ve ona hazırlanacağız."

Taraftarlara desteklerinden dolayı teşekkür eden Keleş,"Burada iki buçuk senede çok zorluklar yaşadık, tamamında. Üstesinden de geldik. Bir çok şeyi başardık. Bitti denilen anda bile bu takım çok iyi şeyler yaptı. Bize inansınlar ve güvensinler. Doğru işler yapılıyor. Bizim sadece desteğe ihtiyacımız var. Onu da sağladıktan sonra iyi işler yapacağız diye düşünüyorum. Çok çalışıyoruz. İnşallah bunun emeğini göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Keleş, sezonun ilk yarısında 20 puanın üzerinde çıkmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.





- İstanbulspor cephesi

İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ise kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Bireysel hatalardan 3 gol yediklerinin altını çizen Tekke, "Oyunun başında 10 dakika bekleme planımız vardı. Sonrasında ön alan baskısı şeklinde devam edecektik. İstediğimiz alanlar, pozisyon, gol, skor bunları yakaladık. Ön alan baskısına geçtiğimiz anda çok büyük hatalar arka arkaya geldi. Bireysel hatalar ne kadar az olursa buradan puanlarla ayrılmamız o kadar kolay olur diye maç öncesinde söylemiştim." ifadelerini kullandı.

Kırmızı kart sonucu 10 kişi kaldıklarını ve eksik oynamanın hiç de kolay olmadığına işaret eden Tekke, "Tabi 10 kişi oynamak kolay değil. Bireysel hatalardan dolayı yenen 3 gol var. Aldığımız risk karşılığında gol bulduk. Üzgünüz tabi. Oyuncularımızın isteğinden memnunum. Bireysel hatalardan 2 maçta 8 gol. Böyle olmaması lazım. Önümüze yine çok önemli bir maç var. Her maç bizim için kazanılacak puanlar var." dedi.



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