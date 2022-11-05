Bitexen Giresunspor- İstanbulspor maçının ardından

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitexen Giresunspor- İstanbulspor maçının ardından

AA

Bitexen Giresunspor- İstanbulspor maçının ardından

GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında sahasında İstanbulspor'u 3-2 yenen Bitexen Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Keleş, karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında, kendileri açısından çok zor bir maç oynadıklarını söyledi.

"Bizim için çok önemli maçtı. Kazanmak istiyorduk. Kazandığımız için mutluyuz." diyen Keleş, şöyle konuştu:

"Camiamızın böyle bir galibiyete ihtiyacı vardı ama maç bizim için çok kolay geçmedi. Kötü başladık. Rakibimiz öne geçti. Sonra toparladık, 3 gol bulduk. Daha da artırabilirdik. Rakibimizin son dakikalarda bulduğu gol ve sonraki süreç bizim için kötü tabi. Önümüzde Fenerbahçe maçı var ve ona hazırlanacağız."

Taraftarlara desteklerinden dolayı teşekkür eden Keleş,"Burada iki buçuk senede çok zorluklar yaşadık, tamamında. Üstesinden de geldik. Bir çok şeyi başardık. Bitti denilen anda bile bu takım çok iyi şeyler yaptı. Bize inansınlar ve güvensinler. Doğru işler yapılıyor. Bizim sadece desteğe ihtiyacımız var. Onu da sağladıktan sonra iyi işler yapacağız diye düşünüyorum. Çok çalışıyoruz. İnşallah bunun emeğini göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Keleş, sezonun ilk yarısında 20 puanın üzerinde çıkmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.


- İstanbulspor cephesi

İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ise kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Bireysel hatalardan 3 gol yediklerinin altını çizen Tekke, "Oyunun başında 10 dakika bekleme planımız vardı. Sonrasında ön alan baskısı şeklinde devam edecektik. İstediğimiz alanlar, pozisyon, gol, skor bunları yakaladık. Ön alan baskısına geçtiğimiz anda çok büyük hatalar arka arkaya geldi. Bireysel hatalar ne kadar az olursa buradan puanlarla ayrılmamız o kadar kolay olur diye maç öncesinde söylemiştim." ifadelerini kullandı.

Kırmızı kart sonucu 10 kişi kaldıklarını ve eksik oynamanın hiç de kolay olmadığına işaret eden Tekke, "Tabi 10 kişi oynamak kolay değil. Bireysel hatalardan dolayı yenen 3 gol var. Aldığımız risk karşılığında gol bulduk. Üzgünüz tabi. Oyuncularımızın isteğinden memnunum. Bireysel hatalardan 2 maçta 8 gol. Böyle olmaması lazım. Önümüze yine çok önemli bir maç var. Her maç bizim için kazanılacak puanlar var." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Giresunspor - İstanbulspor: 3-2
YEREL HABERLER Giresunspor - İstanbulspor: 3-2
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Bitexen Giresunspor-İstanbulspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Bitexen Giresunspor-İstanbulspor (FOTOĞRAFLAR)
(Görüntülü) GEMİDE KAYBOLAN OĞLUNU UMUTLA BEKLERKEN, GELEN VALİZİYLE YIKILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) GEMİDE KAYBOLAN OĞLUNU UMUTLA BEKLERKEN, ...
Gemide kaybolan oğlunu umutla beklerken, gelen valiziyle yıkıldı
YEREL HABERLER Gemide kaybolan oğlunu umutla beklerken, gelen ...
Ticaret borsalarında yaklaşık 249 bin ton fındık işlem gördü
YEREL HABERLER Ticaret borsalarında yaklaşık 249 bin ton fındık ...
"Doğu Karadeniz'de Rus İşgali ve Harşit Savunması" sempozyumu sona erdi
YEREL HABERLER "Doğu Karadeniz'de Rus İşgali ve Harşit Savunması" ...
Giresunspor Basın Sözcüsü Ferhat Karademir'den gündeme dair açıklamalar:
YEREL HABERLER Giresunspor Basın Sözcüsü Ferhat Karademir'den ...
Giresun'da hakkında hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Giresun'da hakkında hapis cezası bulunan firari ...
Türkiye, fındık ihracat sezonunun ilk 2 ayında 314,9 milyon dolar kazandı
YEREL HABERLER Türkiye, fındık ihracat sezonunun ilk 2 ayında 314,9 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.