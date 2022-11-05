TFF Başkanı Büyükekşi'den Giresunspor Kulübünü ziyaret etti

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GİRESUN (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyeleri, Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet'i ziyaret etti.

Giresunspor Kulübünün tesislerinde gerçekleşen ziyarette Büyükekşi, Başkan Karaahmet, AK Parti Giresun milletvekilleri Cemal Öztürk ve Sabri Öztürk, FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere ve amatör spor kulüpleri temsilcileri ile bir araya geldi.



Büyükekşi, Bitexen Giresunspor'un Kulüp Başkanı Karaahmet ve İstanbulspor Kulubü Başkanı Ecmel Sarıalioğlu ile Doğa Koleji Sosyal Tesisleri'nde yemek yedi. Yemeğin ardından Mehmet Büyükekşi, öğrenciler ile gerçekleştirilen söyleyişe katıldı.

Büyükekşi, Süper Lig'in 13. haftasında Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanan Bitexen Giresunspor-İstanbulspor maçını da izledi.



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