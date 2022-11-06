Giresun'da AK Parti Teşkilat Akademisi Toplantısı yapıldı

GİRESUN (AA) - Giresun'da, AK Parti Teşkilat Akademisi Toplantısı "Türkiye Yüzyılı" ana temasıyla gerçekleştirildi.

Giresun Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan AK Parti Erzurum Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, AK Parti'nin kurumsal anlamda çok gelişmiş bir parti olduğunu söyledi.

Akdağ, AK Parti'nin 11 milyon üyesi olduğuna vurgu yaparak, "Bu hiçbir dağınıklığa yol açmıyor. Bana göre AK Parti'yi en güçlü kılan yönümüz budur. Cumhurbaşkanımızın elbette liderliği ve AK Partimizin bu kurumsal yapısı bizi en güçlü kılan yönlerimizden birisi. Onun için 20 senedir AK Parti çatısı altında hizmet eden siz değerli kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız." dedi.

Yirmi yıldır milletin AK Parti'ye destek sağladığını dile getiren Akdağ, şunları kaydetti:



"20 yıl oldu kolay değil. Sadece Türkiye için söylemiyorum. Bütün dünya için bir partinin 20 sene iktidarda kalması çok alışık bir iş değildir. 20 yıldır biz iktidardayız. Girdiğimiz her seçimden muvaffakiyetle çıktık. Biz üzerimize önemli bir görev yüklenmişiz. Türkiye olarak güçlü bir liderlikle aslında bütün dünya ülkeleri açısından da bir umut ülkesiyiz. Bu umudu hep canlı tutmak lazım."

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