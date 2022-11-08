Giresunspor ile FİSKOBİRLİK arasında sponsorluk anlaşması imzalandı

GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor ile Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) arasında sponsorluk anlaşması yapıldı.

Giresunspor Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine, kulüp basın sözcüsü Ferhat Karademir ve FİSKOBİRLİK Genel Müdürü Turgay Çakmak katıldı. Anlaşma gereği Bitexen Giresunspor'un yeni şort sponsoru "FİSKOBİRLİK Nuga" oldu.

Kulüp basın sözcüsü Karademir, burada yaptığı konuşmada, Giresunspor ve FİSKOBİRLİK'in Giresun'un iki ulusal markası olduğunu söyledi.

FİSKOBİRLİK'e Giresunspor'a verdiği katkıları için teşekkür eden Karademir, "FİSKOBİRLİK bize her zaman destek oluyor, bu sezon şort sponsoru olarak bizi gururlandırdılar. İnşallah biz de FİSKOBİRLİK'in tanıtımına katkı sağlarız. Bundan sonra da inşallah birlikteliğimiz karşılıklı devam eder." dedi.

Genel Müdür Çakmak ise Giresunspor'un her zaman yanında olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"FİSKOBİRLİK ve Giresunspor, Giresun şehrinin dünyaya açılan iki büyük markası. Giresun'u her alanda en güzel şekilde temsil eden 'Çotanak' armalı bu iki kurumun her zaman yan yana olması, birbirlerine destek olması hem Giresun şehri hem FİSKOBİRLİK olarak bizim için çok değerli. İnşallah birlikte daha birçok başarının altına imza atacağız. Giresunspor ve FİSKOBİRLİK için hayırlı olsun."





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