Piraziz'de kamp ve karavan park yapılacak

O, 145 IQ'lu tarihin en acımasız katillerinden biri!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GİRESUN (AA) - Giresun'un Piraziz ilçesi Eğrice plajında uygulanacak Eğrice Kamp ve Karavan Parkı Projesi için imza töreni düzenlendi.

Giresun Valisi Enver Ünlü, Valilik binasında organize edilen törende yaptığı konuşmada, turizmde Giresun'u hakettiği yere taşımayı hedeflediklerini söyledi.

Özellikle Karadeniz Bölgesi'nin doğa turizmi ve eko turizm anlamında çok büyük potansiyel barındırdığını belirten Ünlü, Eğrice Kamp ve Karavan Parkı Projesi'nin başta Piraziz olmak üzere Giresun'a önemli katkı sağlayacağını aktardı.

Ünlü, Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nca desteklenen projeyle turizm alanında önemli bir mesafe katedileceğini ifade ederek, "Emeği geçen bütün uzman arkadaşlara huzurlarınızda teşekkür ediyorum. İlimiz turizminin kalkındırılması ve geliştirilmesi adına çok önemli bir proje. Herkese teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Toplam maliyeti 958 bin 757 lira olan proje kapsamında 3 büfe konteyner, 5 tuvalet ve duş konteyner, 200 şezlong, 100 plaj şemsiyesi, zemin düzenlemesi, 15 tek kişilik balıkçı kanosu, 7 güvenlik kamerası ve bir kayıt cihazı ile 10 karavan alanı yapılması planlanıyor.

İmza törenine DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin, Piraziz Kaymakamı Kezban Yerlikaya ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İbrahim Karaca katıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.