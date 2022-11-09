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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

AA

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Yiğit Arslan, Murat Temel, Nurettin Dinçer Demir

Bitexen Giresunspor: Ferhat Kaplan, Talha Ülvan, Sergen Piçinciol, Kadir Seven (Dk. 55 Görkem Sağlam), Faruk Can Genç, Oğulcan Çağlayan (Dk. 84 Kuwas), Senghor, Murat Cem Akpınar (Dk. 65 Mejia), Doğan Can Davas (Dk. 65 Borja Sainz), Savicevic, Mert Han Kurt (Dk. 56 Serginho)

Ankaraspor: Bayram Kaplan, Fatih Kızılkaya, Gökhan Kurumuş, Oğuzhan Çapar, Muharrem Doğan (Dk. 51 Enes Eliaçık), Ali Rıza Kılıç (Dk. 46 Mehmet Tarlabölen), Recep Taşbakır (Dk. 44 Erdal Öztürk), Doğukan Efe, Engin Bekdemir (Dk. 63 İlhami Siraçhan Nas), Berk Yiğit Karadağ (Dk. 63 Doğukan İnci), Bahattin Köse

Goller: Dk. 18 Engin Bekdemir, Dk. 53 Bahattin Köse (Ankaraspor), Dk. 60 ve 90+3 Savicevic, Dk. 70 Borja Sainz (Bitexen Giresunspor)

Kırmızı kart: Dk. 89 Doğukan Efe (Ankaraspor)

Sarı kartlar: Dk. 8 Kadir Seven, Dk. 42 Faruk Can Genç, Dk. 70 İlhami Siraçhan Nas (Ankaraspor) Dk. 74 Talha Ülvan (Bitexen Giresunspor)


GİRESUN (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 4. tur ele maçında TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Ankaraspor'u 3-2 yenen Bitexen Giresunspor, 5. tura yükseldi.

7. dakikada Savicevic'in kullandığı köşe vuruşunda topla buluşan Doğan Can Davas'ın sert şutunu kaleci Bayram Kılıç kurtardı.

18. dakikada Ankaraspor öne geçti. Recep Taşbakır'ın ceza sahası içerisine yerden gönderdiği topu kontrol eden Engin Bekdemir, meşin yuvarlaı ağlara yolladı: 0-1.

53. dakikada Ankaraspor farkı ikiye çıkardı. 52. dakikada Bahattin Köse ceza sahası önünde düşürüldü. Bu oyuncunun kullandığı frikikte top kalecinin solundan ağlara gitti: 2-0.

60. dakikada Bitexen Giresunspor farkı bire indirdi. Faruk Can Genç'in ortasında topu savunma uzaklaştırmaya çalıştı. Savicevic'in ceza sahası önünde şutu sonrası top kalecinin sağından ağlarla buluştu: 2-1.

70. dakikada ev sahibi takım eşitliği yakaladı. Ceza sahası önünde topla kaleye ilerleyen Borja Sainz'in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2.

75. dakikada Gökhan Kurumuş'un sakatlanarak sahadan çıkması sonrası değişiklik hakkı kalmayan Ankaraspor, mücadeleye 10 kişi devam etti.

90+3. dakikada Bitexen Giresunspor üstünlüğü yakaladı. Savicevic'in ceza yayı önünden sert vuruşunda kaleci Bayram Kılıç'tan seken top ağlara gitti: 3-2.

Karşılaşmayı galip tamamlayan Bitexen Giresunspor 5. tura yükseldi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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