Görele'de 300 kişiye istihdam sağlayacak Tekstil Kent Projesi hayata geçiriliyor

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GİRESUN (AA) - Görele Belediyesi ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından ilçeye kazandırılması planlanan Tekstil Kent Projesinin sözleşmesi imzalandı.

Tepebaşı Mahallesi'nde 2 bin 500 metrekarelik alana uygulanacak projenin maliyeti 15 milyon lira civarında.

Belediye Başkanı Tolga Erener, ilçeye kazandırmayı planladıkları proje ile 300 kişilik istihdam sağlayacaklarını söyledi.

İstihdam sorununun önüne geçmek adına önemli bir projeye daha imza attıklarını belirten Erener, "Ben projede bizden desteğini esirgemeyen başta Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank olmak üzere DOKA yetkililerine teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.





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